Flinke winstgroei reisconcern TUI

Het Duitse reisconcern TUI heeft afgelopen boekjaar een duidelijke winstgroei geboekt, dankzij de goede vraag naar vakantiebestemmingen in met name Turkije, Noord-Afrika en Griekenland en zijn cruisereizen. Wel had TUI te kampen met het warme zomerweer in Europa, waardoor veel mensen besloten thuis te blijven, en met verstoringen door onder meer stakingen bij Ryanair.

De nettowinst in het eind september afgesloten boekjaar steeg met bijna 14 procent tot 732 miljoen euro. De omzet ging met meer dan 5 procent omhoog tot 19,5 miljard euro. Ondanks de lange periode zomerhitte in Europa deed TUI goede zaken met zonvakanties naar hotels en resorts in eigen beheer. De bezettingsgraad ging hier omhoog.

Ook werd meer verdiend met het aanbod van cruises, geholpen door de ingebruikname van nieuwe schepen. Bij luchtvervoer daalde de winstgevendheid van TUI juist. De grootste reisorganisatie ter wereld gaf aan voor het nieuwe boekjaar op een omzetgroei van circa 3 procent te rekenen.