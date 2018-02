Flinke winsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met duidelijke winsten gesloten. Ze zetten daarmee de lijn voort van voor het weekend, toen al sprake was van een duidelijk herstel op Wall Street van eerdere zware koersverliezen. Beleggers reageerden onder meer op de precieze plannen voor infrastructuurinvesteringen en de overheidsbegroting die president Donald Trump ontvouwde.

De Dow-Jonesindex eindigde de sessie met een winst van 1,7 procent, op 24.601,27 punten. De brede S&P 500 ging 1,4 procent omhoog tot 2656,00 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 1,6 procent aan tot 6981,96 punten.

Trump ontvouwde plannen om 200 miljard dollar te pompen in infrastructuurprojecten zoals wegen, bruggen en luchthavens. Lokale overheden en private investeerders zouden daar nog eens 1300 miljard dollar bij moeten investeren. Dat moet onder meer gebeuren door soepeler milieuregelgeving en de mogelijkheid om bijvoorbeeld tol te heffen.

Verder wil Trump meer geld aan defensie uitgeven en stijgt in zijn plannen het begrotingstekort fors. Het Witte Huis voorziet ook dat de Amerikaanse economie de komende jaren harder groeit dan waar vooralsnog van werd uitgegaan.

Bij de bedrijven ging chipbedrijf Qualcomm 2,6 procent omhoog. Branchegenoot Broadcom (plus 3,8 procent) heeft een financiering van meer dan 100 miljard dollar rond voor de overname van Qualcomm. Vrijdag wees Qualcomm nog een verhoogd overnamebod van Broadcom van 121 miljard dollar van de hand.

IT-dienstverlener CSRA won meer dan 30 procent. Dat bedrijf, dat veel IT-diensten levert aan de Amerikaanse overheid, wordt voor bijna 10 miljard dollar overgenomen door defensieconcern General Dynamics (min 1,2 procent).

Burger King-moeder Restaurants Brands International behaalde flink meer winst in het vierde kwartaal. Het aandeel werd ruim 6 procent meer waard. De koers van oled-schermenmaker eMagin sprong 41 procent omhoog door een bericht dat Apple (plus 4 procent) in het bedrijf had geïnvesteerd. EMagin ontkende dat later echter, waarna de koerswinst grotendeels verdampte.

Biotechnoloog Axovant Sciences zakte bijna 20 procent. De bestuursvoorzitter en operationeel directeur hebben hun vertrek aangekondigd omdat zij andere carrièremogelijkheden willen najagen. Sinds eind september is de koers van Axovant hard gedaald na tegenvallers met testen bij medicatie tegen Alzheimer en dementie.

De euro was 1,2291 dollar waard, tegen 1,2275 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse ruwe olie klom 0,2 procent in prijs tot 59,30 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent en kostte 62,65 dollar per vat.