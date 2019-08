Flinke winstdaling voor Rabobank

Rabobank heeft in de eerste helft van dit jaar fors minder winst geboekt. Het financiële concern zag zijn kredietverliezen oplopen ten opzichte van het extreem lage niveau in dezelfde periode vorig jaar. Ook werden de inkomsten geraakt door de aanhoudende lage rente en het wegvallen van resultaten van niet-strategische onderdelen FGH Bank en BPD Marignan.

Onder de streep resteerde een winst van 1,2 miljard euro, wat neerkomt op een terugval van 29 procent. Volgens Rabobank is dat, gezien de uitdagende omstandigheden zoals de verdere escalatie van de handelsoorlog en de afzwakkende economische groei in de wereld, toch geen slechte prestatie. Topman Wiebe Draijer zegt dat hij „tevreden” terugkijkt op hoe de bank in staat was om wederom voortgang te boeken met zijn strategie.

Rabobank is er onder meer in geslaagd om de kosten verder omlaag te brengen. In Nederland heeft de bank zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt iets verder vergroot, naar 21,4 procent. Naar eigen zeggen blijft Rabobank daarmee de grootste hypotheekverstrekker.