Flinke winst AEX op cijferrijke dag

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag flink hoger gesloten. Beleggers kregen flink wat bedrijfsresultaten te verstouwen. Op het Damrak vielen die van Heineken in de smaak, ABN AMRO werd juist afgestraft op de beurs. Ook Ahold Delhaize, AkzoNobel en Vopak openden de boeken. De handelaren hielden hun blik ook gericht op de ontwikkelingen rond het coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent in de plus op 629,03 punten. De MidKap klom ook 0,8 procent tot 980,84 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij.

Heineken voerde de winnaars in de AEX aan met een koerswinst van 5,2 procent. De brouwer verkocht in 2019 meer bier en boekte meer omzet dan verwacht. Het bedrijf liet ook weten dat topman Jean-François van Boxmeer per 1 juni het stokje overdraagt aan Dolf van den Brink, die nu nog de activiteiten van de brouwer in Azië leidt.

ABN AMRO was de grote verliezer bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 5,8 procent. De bank boekte afgelopen jaar minder winst, mede door de lage rentestanden. In het slotkwartaal werd bovendien meer geld opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

AkzoNobel klom 2,9 procent. De verffabrikant wist dankzij kostenbesparingen de winstgevendheid afgelopen kwartaal op te voeren. Vopak boekte afgelopen jaar meer winst en werd 1,8 procent hoger gezet. Het tankopslagbedrijf kondigde tevens aan voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te gaan kopen en het dividend te verhogen. Supermarktconcern Ahold Delhaize steeg 1,1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Bij de kleinere bedrijven dikte winkelvastgoedfonds Vastned 7,8 procent aan na een positief handelsbericht. Ease2pay werd 9,2 procent meer waard. Het betaalbedrijf komt met één betaalapp waarmee men zakelijk kan parkeren en tanken. In Parijs klom Gucci-moeder Kering 6,3 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van het Franse luxegoederenconcern.

De euro was 1,0894 dollar waard tegen 1,0914 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 51,14 dollar. Brentolie steeg 3,1 procent in prijs tot 55,69 dollar per vat.