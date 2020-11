Flinke plussen Wall Street aan begin verkiezingsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige winsten begonnen. De ogen van beleggers op Wall Street zijn volledig gericht op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, waar de Democraat Joe Biden voorligt in de landelijke peilingen op zittend president Donald Trump. De financiële markten hopen vooral dat Biden bij winst snel met een groter steunpakket zal komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 1,1 procent hoger op 27.230 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,9 procent hoger gezet op 3340 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij tot 11.007 punten.

De verkiezingsuitslagen in de VS zullen gefaseerd binnenkomen, mede doordat er dit jaar meer dan normaal per post wordt gestemd. Het is daardoor onzeker wanneer de definitieve uitslag bekend is. Ook zou Trump bij verlies de uitslag nog kunnen aanvechten.

De bankensector in New York staat in het groen voorbeurs, geholpen door de verwachting voor meer stimulering van de economie. Het gaat bijvoorbeeld om grote namen als Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase en Goldman Sachs, die tot 2,8 procent hoger noteerden.

De Chinese webwinkel Alibaba verloor 8,2 procent nadat Chinese toezichthouders een stokje hadden gestoken voor de beursgang van Ant Group, de financiële dienstverlener van het concern. Die zou in Shanghai en Hongkong naar de beurs gaan in wat de grootste beursgang ooit moest worden.

Betalingsdienstverlener PayPal verloor 6,5 procent. Het bedrijf heeft wel een goed kwartaal achter de rug omdat mensen vanwege de coronapandemie veel meer online shopten, wat PayPal veel extra betalingen opleverde. De vooruitzichten voor het lopende kwartaal stelden echter teleur.