Flinke plussen op beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer wat bedrijfsresultaten en een rapport van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex klom 1,4 procent tot 25.309,99 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,6 procent tot 2747,30 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1,8 procent tot 7337,39 punten.

De Fed liet in het halfjaarlijkse rapport aan het Amerikaanse Congres weten voorlopig vast te houden aan geleidelijke renteverhogingen en een stabiele economische groei te verwachten. Bij de koepel van Amerikaanse centrale banken staat sinds kort Jerome Powell aan het hoofd. Hij zal volgende week getuigen in het Congres.

Computer- en printermaker HP Inc deed tijdens de feestdagenperiode goede zaken, ondanks aanhoudende druk op de pc-markt. De omzet viel in het slotkwartaal van 2017 voor de zesde keer op rij hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel HP Inc won 3,6 procent aan waarde.

HP Enterprise (plus 10,5 procent) zag afgelopen kwartaal de omzet en winst toenemen. Het software- en serverbedrijf groeide naar eigen zeggen op alle fronten. Ook stelde het aandeelhouders meer dividend in het vooruitzicht, een cadeautje dat mede mogelijk is gemaakt door de belastingverlaging in de Verenigde Staten.

Verder stond Snap in de schijnwerpers. Het bedrijf achter de populaire app Snapchat verloor donderdag flink aan beurswaarde. Die daling kon volgens kenners worden toegeschreven aan reality-ster Kylie Jenner. Die liet zich op Twitter laatdunkend uit over de app. Ook cosmeticamerk Maybelline vraagt aan zijn volgers of het bedrijf actief moet blijven op Snapchat. Snap ging licht omlaag.

De producent van biologische diervoeding Blue Buffalo sprong meer dan 17 procent omhoog na een overnamebod van 8 miljard dollar door levensmiddelenconcern General Mills (min 3,6 procent).

De euro was 1,2294 dollar waard, tegen 1,2291 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 63,54 dollar. Brentolie klom 1,4 procent in prijs tot 67,30 dollar per vat.