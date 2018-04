Flinke omzetstijging voor Peugeot Citroën

Automaker PSA Peugeot Citroën heeft in het eerste kwartaal een flink hogere omzet geboekt. Die toegenomen inkomsten zijn voor een groot deel het gevolg van de overname van Opel-Vauxhall. Ook bij andere merken van PSA stegen de opbrengsten.

Het Franse concern zette in de eerste drie maanden van het jaar bijna 18,2 miljard euro aan omzet in de boeken. Dat is 42 procent meer dan vorig jaar. Het aantal afgeleverde voertuigen groeide met 44 procent.

Het onderdeel voor de Franse automerken Peugeot, Citroën en DS (PCD) behaalde het afgelopen kwartaal een omzet van 10,2 miljard euro, 13,3 procent meer dan een jaar eerder. Hier steeg het aantal afgeleverde wagens met bijna 7 procent. De voorraden bij PCD namen met meer dan 12 procent toe tot 438.000 voertuigen.

PSA handhaafde de verwachtingen voor de PCD-activiteiten. Voor Opel, dat al jaren verlies lijdt, zijn de vooruitzichten minder zeker. De nieuwe eigenaar eist dat het van General Motors overgenomen onderdeel eerst snijdt in de eigen kosten voordat er nieuwe investeringen komen.

Dit leidt vooral in Duitsland tot verzet van medewerkers en vakbonden, die vrezen voor een loonsverlaging en fabriekssluitingen. Dinsdag staat er een protestactie gepland bij de Opel-fabriek in het stadje Eisenach.