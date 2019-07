Flinke omzetgroei voor supermarktketen Jumbo

Supermarktketen Jumbo maakt stevige groei door. Door een uitbreiding van het aantal filialen en flink meer omzet in de bestaande winkels, gingen de verkopen in het eerste halfjaar fors omhoog. Ook bij restaurantketen La Place gingen de zaken goed.

De gezamenlijke omzet steeg met 16,5 procent naar dik 4,6 miljard euro. Jumbo kreeg er 44 nieuwe winkels bij, waaronder de resterende door Jumbo overgenomen EMTÉ-supermarkten. Dat brengt het totaal op 662 vestigingen. Het marktaandeel van Jumbo kwam mede hierdoor historisch hoog uit op 21,6 procent.

Bestuursvoorzitter Frits van Eerd heeft de indruk dat Jumbo’s strategie om klanten te verrassen met foodbeleving steeds duidelijker haar vruchten afwerpt. „Tijdens het winkelen willen ze meer en meer inspiratie opdoen: ruiken, proeven, nieuwe ideeën krijgen, ter plekke eten. Dat verklaart ook het succes van de Jumbo Foodmarkt”, zegt hij. Jumbo heeft inmiddels zeven van die grote winkels waarin klanten door chefkoks bereide verse maaltijden kunnen proeven. Van Eerd benadrukt dat elementen van het concept ook vaker toegevoegd worden in regulieren filialen.

Jumbo verwacht zijn sterke groei voorlopig vast te houden, al zullen er door het afronden van de ombouwoperatie van de EMTÉ-winkels in de tweede jaarhelft wel iets minder filialen bijkomen dan in de eerste helft. Financieel topman Ton van Veen rekent voor heel 2019 op een omzetgroei van 12 tot 15 procent. Volgens hem stijgt de winst ook, „maar procentueel wel iets minder hard dan de omzet”. Dat komt onder meer door hogere loon- en transportkosten.

De grootgrutter uit Veghel werkt daarnaast hard aan zijn gang naar België. Nog dit jaar zal Jumbo de eerste drie winkels openen in de plaatsen Rijkevorsel, Pelt en Lanaken. Voor 2020 richt Jumbo zich op verdere uitbreiding met zo’n twaalf tot vijftien nieuwe supermarkten. Op langere termijn ziet Jumbo potentieel voor zeker honderd winkels bij de zuiderburen.

Een belangrijke mijlpaal bij La Place is de recente opening van de zogeheten flagshipstore in de Amsterdamse Kalverstraat. Ook opende La Place een restaurant op het vliegveld van Barcelona. Verder dit jaar staan nieuwe vestigingen gepland in onder meer Roosendaal en Madrid. Het totaal aantal La Place-vestigingen zal daarmee uitkomen op 105.