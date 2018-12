Flinke koerswinsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met forse winsten geopend, in navolging van de duidelijke plussen in Azië en Europa. Beleggers op Wall Street reageren positief op de wapenstilstand in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook de olieprijzen zitten stevig in de lift.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,7 procent hoger op 25.962 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 2798 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,8 procent tot 7467 punten.

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump spraken tijdens de G20-top in Argentinië af om negentig dagen geen nieuwe importtarieven in te voeren, met als doel om binnen die periode een handelsdeal te bereiken. China stemde tevens in om een grote hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen en het land zou bereid zijn om importheffingen op Amerikaanse auto’s te verlagen of zelfs af te schaffen.

De autobouwers Tesla, General Motors (GM) en Ford stonden tot 3,9 procent in het groen. Techbedrijven als Amazon, Apple, Netflix en Nvidia gingen tot 6 procent vooruit en handelsgevoelige ondernemingen als Caterpillar en Boeing klommen tot 5,4 procent.