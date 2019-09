Flinke hap uit beurswaarde ABN AMRO

ABN AMRO is donderdagochtend op de beurs in Amsterdam ruim 1,6 miljard euro aan beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers zetten het aandeel in de vroege handel bijna een tiende lager vanwege een witwasonderzoek bij de bank. Ook de Nederlandse staat zag voor honderden miljoen euro’s aan aandelenwaarde in rook opgaan. De Staat heeft als grootaandeelhouder 56 procent van de bank in handen.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen bij ABN AMRO. Gekeken wordt of de financiële instelling zich aan de regels heeft gehouden met het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. ABN AMRO wordt onder meer verweten dat het klanten niet voldoende heeft doorgelicht. De bank zegt zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek.

De witwaskwestie houdt de gemoederen in de financiële wereld al langer bezig. ING erkende vorig jaar dat het tekortgeschoten zou zijn met het voorkomen van witwassen. Het kreeg daarvoor een boete van in totaal 775 miljoen euro. Ook Rabobank maakte bekend dat het nog op verschillende dossiers verbeteringen moet doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid.