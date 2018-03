Flinke groei voor chipmaker Broadcom

Chipmaker Broadcom is het boekjaar 2018 in financieel opzicht goed begonnen. Het in Singapore gevestigde technologiebedrijf, dat eerder deze week de overnamestrijd om zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm moest opgeven omdat president Donald Trump de deal niet zag zitten, behaalde afgelopen kwartaal ruim een kwart meer omzet dan een jaar eerder.

Broadcom, een van de toeleveranciers waar Apple de chips voor zijn iPhones inkoopt, profiteerde van een aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders. De totale opbrengsten kwamen uit op 5,3 miljard dollar (4,3 miljard euro). Ook in het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een sterke groei, met name in de vraag naar producten voor dataopslag en netwerken.

Dankzij de nieuwe belastingwetgeving in de Verenigde Staten kon Broadcom een winst van 6,6 miljard dollar in de boeken zetten. De operationele winst, waar dergelijke eenmalige posten uit zijn gefilterd, ging met een kwart omhoog naar 943 miljoen dollar.

In een toelichting op de cijfers repte topman Hock Tan met geen woord over de mislukte poging om Qualcomm in te lijven. President Trump stak een stokje voor de deal, waarmee 117 miljard dollar gemoeid zou zijn, omdat hij niet wil dat belangrijke Amerikaanse halfgeleidertechnologie in buitenlandse handen valt.

Qualcomm zelf zag de overname door Broadcom evenmin zitten. Het bedrijf heeft zijn eigen expansieplannen, en is bezig het Nederlandse NXP in te lijven. Ook die overname van de vroegere chipdivisie van Philips gaat evenwel niet zonder slag of stoot. Qualcomm moest onlangs het bod al verhogen om meer aandeelhouders van NXP er warm voor te krijgen. Ook toezichthouders waren erg kritisch.