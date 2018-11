Flinke cijferdrukte voor beleggers Amsterdam

Beleggers op de beurs in Amsterdam krijgen deze week opnieuw een royale hoeveelheid bedrijfsresultaten voorgeschoteld, van onder meer PostNL, ABN AMRO, Ahold Delhaize en Boskalis. Daarnaast komt de Federal Reserve met een rentebesluit en blijven de ogen gericht op de ontwikkelingen rond het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Vorige week was er nog optimisme over een handelsdeal op de beurzen.

Maandag wordt de week afgetrapt door postbezorger PostNL, detacheerder DPA en tankopslagbedrijf Vopak. Woensdag is het de beurt aan ABN AMRO en Ahold Delhaize, samen met onder meer de producent van elektromagnetische componenten Kendrion. Donderdag geven onder andere bouwer BAM en funderingsspecialist Sif een kijkje in de boeken, gevolgd door baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties op vrijdag.

Ook de buitenlandse agenda is vrij goed gevuld, met resultaten uit Duitsland van bijvoorbeeld Deutsche Post DHL, Siemens, BMW, Deutsche Telekom en Allianz. Uit de Verenigde Staten zijn er kwartaalberichten van bedrijven als Eli Lilly, Groupon, Office Depot, 21st Century Fox en Walt Disney.

Op macro-economisch gebied is er informatie over onder meer de Europese dienstensector, inflatie en winkelverkopen en de Duitse handel en industrie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt gegevens over de Nederlandse inflatie en industriële productie. Uit de VS worden cijfers gepubliceerd over de dienstensector, producentenprijzen en het consumentenvertrouwen.

De Fed komt donderdag met een rentebesluit. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de rente gehandhaafd. In december gaat de centrale bank naar verwachting voor de vierde keer dit jaar de rente verhogen. Daarnaast zijn er dinsdag tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres. Het tijdsverschil tussen Nederland en de VS is deze week weer zoals gebruikelijk. Daar is dit weekend, een weekje later dan in Europa, ook de wintertijd ingegaan.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 521,80 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 753,10 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij, Londen leverde 0,3 procent in. Op Wall Street waren verliezen te zien, mede door een stevige koersval van Apple.