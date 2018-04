Flink rendement op oude strandhuisje Madoff

Een strandhuis dat ooit van de veroordeelde oplichter Bernie Madoff was, levert de huidige eigenaar naar verwachting een flinke winst op. Vastgoedinvesteerder Steven Roth heeft het pand voor meer dan het dubbele van het aankoopbedrag te koop gezet.

Het strandhuis is een van de bezittingen die de Amerikaanse autoriteiten van Madoff plukten en verkochten nadat hij werd veroordeeld voor de grootste zwendel ooit op Wall Street. De vermogensbeheerder dupeerde klanten met een piramidespel voor tientallen miljarden dollars. Madoff zit momenteel een celstraf van 150 jaar uit.

Roth kocht het huis aan de kust bij New York in 2009 voor 9,4 miljoen dollar. Na renovatiewerkzaamheden staat het pand nu te koop voor 21 miljoen dollar. De eventuele koper beschikt voor dat bedrag over optrekje van een kleine 280 vierkante meter dat volgens architectuurmagazine Architectural Digest „praktisch op het strand” staat.