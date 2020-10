Flink meer omzet voor dierenspeciaalzaak Pets Place door corona

Dierenspeciaalzaak Pets Place draait dit jaar flink meer omzet. Het bedrijf verklaart de stijging met name door de toename in het aantal huisdieren tijdens de coronalockdown.

In de maanden voor de pandemie uitbrak zag het bedrijf al een groei van 12 procent. „In maart, net nadat de lockdown van kracht ging, zagen we de onlineverkopen op piekmomenten zelfs verdubbelen. Net als in de supermarkt gingen mensen ook hun huisdierenvoeding hamsteren”, zegt directeur Ard Malenstein van IJsvogel Retail, het moederbedrijf van Pets Place.

Het aantal verkopen in fysieke winkels en online ontloopt elkaar nauwelijks, omdat mensen door thuiswerken nog graag op pad willen, aldus het bedrijf. Ouderen bestellen meer online tegenover jongeren, die vaker in de winkel iets kopen.

Pets Place richt ook de pijlen op de Belgische onlinemarkt en opent daar een nieuwe webshop. Het bedrijf rekent in het eerste jaar op een omzet van ongeveer 4 miljoen euro. De zaak overweegt op termijn ook om fysieke winkels te openen. In België konden huisdierenbezitters al twee jaar producten bestellen via webwinkel bol.com. Daardoor zag het bedrijf de onlineverkopen met 15 procent toenemen. Samen met de verkopen via bol.com verwacht het bedrijf een totale omzet van 10 miljoen euro in België. Het bedrijf denkt na over verdere uitbreiding in Europa.

IJsvogel Retail is marktleider op het gebied van dierenspeciaalzaken in Nederland. Er zijn 175 dierenwinkels van Pets Place verspreid door het land. Vorig jaar steeg de omzet van het bedrijf naar ruim 180 miljoen euro. Dit jaar verwacht het bedrijf een omzet van 250 miljoen euro, inclusief omzet van de groothandel. Pets Place heeft ongeveer 1200 werknemers in dienst.