Flink meer klanten bij onlinebroker BinckBank

Onlinebroker BinckBank zag in maart vele duizenden nieuwe beleggers instromen die wilden profiteren van de scherp gedaalde beurskoersen door de coronacrisis. Ook was het de drukste handelsmaand voor de beleggingsdienstverlener in tien jaar. Dat blijkt uit een enquête en dataonderzoek van BinckBank onder haar actief handelende klanten.

Volgens BinckBank voorzien particuliere beleggers dat de financiële markten de coronacrisis snel te boven zullen komen. Ruim 70 procent van de actieve beleggers bij BinckBank verwacht dat de beurzen de rest van dit jaar positief zullen presteren. Dat werd onderstreept doordat vorige maand twee derde van hun aandelentransacties uit kooporders bestond. Drie op de tien beleggers zeggen op dit moment bewust een afwachtende houding aan te nemen, terwijl 55 procent aangeeft nu juist actiever te zijn.

Het meest verhandelde aandeel in maart was volgens BinckBank dat van olie- en gasconcern Shell. Ook aandelen van bijvoorbeeld ING, biotechnoloog Galapagos, verzekeraar Aegon en chipmachinemaker ASML werden veel verhandeld.