Flink meer bedrijfswagens gestolen in eerste kwartaal

Het aantal gestolen bedrijfswagens is in de eerste drie maanden van het jaar fors toegenomen. Dat komt naar voren uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de politie en het Verbond van Verzekeraars.

Het aantal gestolen bestelbusjes steeg met ruim 40 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar tot 460 stuks. Van vrachtwagens werden er twintig gestolen, wat een verdubbeling betekende.

Vrachtwagens worden vaak voor de lading gestolen en worden dan ook in twee derde van de gevallen teruggevonden. Bij bestelbusjes is dat heel anders. Die worden eerder voor de onderdelen gestolen en verdwijnen naar Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het terugvindpercentage is hier maar 30 procent.

Dieven van bestelbusjes lijken een voorkeur te hebben voor Duitse merken. Van de gestolen busjes is 65 procent van de merken Mercedes-Benz en Volkswagen.

André Bouwman van het LIV roept op tot meer preventie, zowel door fabrikanten als eigenaars van de busjes. „Een goed alarmsysteem en een bescherming van de laadruimte wegen echt op tegen het risico van diefstal.”