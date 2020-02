Flink kwartaalverlies voor autoconcern Ford

Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geleden van 1,7 miljard dollar, door een miljardenlast voor pensioenverplichtingen. Dat bleek uit cijfers die dinsdag na het slot van de handel in New York werden gepubliceerd. In de handel nabeurs op Wall Street kreeg Ford een flinke tik voor de kiezen.

Een jaar eerder verscheen een min onder de streep van 100 miljoen dollar. De omzet bedroeg 39,7 miljard dollar tegen 42 miljard dollar een jaar eerder. Ford had onder meer te kampen met zwakkere verkopen in China.

Over heel 2019 werd een winst behaald van 47 miljoen dollar, terwijl dit in het voorgaande jaar nog 3,7 miljard dollar was. De winstverwachting voor dit jaar viel analisten ook tegen. Het aandeel Ford kelderde wel 10 procent.