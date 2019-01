Flink hogere opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. Daarmee werden de duidelijke verliezen van een dag eerder weer deels goedgemaakt. Wall Street blijft gespitst op de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid. Ook was er het nodige bedrijfsnieuws.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 1,1 procent hoger op 24.668 punten. De brede S&P 500 ging 0,6 procent omhoog tot 2649 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij tot 7069 punten.

De aandelenhandel stond dinsdag onder druk door berichten dat de Amerikaanse regering voorbereidende gesprekken met China weigert voorafgaand aan topoverleg over het handelsconflict. Larry Kudlow, de economische adviseur van het Witte Huis, sprak dit echter tegen.

Technologieconcern IBM kwam met beter dan verwachte cijfers en vooruitzichten, geholpen door de clouddiensten, en steeg 6,6 procent. Fabrikant van verzorgingsproducten Procter & Gamble (plus 6 procent), bekend van Pampers, Ariel, Braun en Gillette, voerde zijn omzetprognoses voor het hele boekjaar op. Branchegenoot Kimberly-Clark, maker van Kleenex en Huggies, zette tegenvallende prestaties in de boeken en verloor 2,8 procent.

Industrieconcern United Technologies, fabrikant van onder meer vliegtuigmotoren, meldde een flinke omzetgroei en goede verwachtingen. Het aandeel werd 5,8 procent hoger gezet. Restaurant Brands International (plus 6,5 procent), moederbedrijf van onder meer Burger King, kwam ook nog met cijfers en kondigde een nieuwe topman aan.