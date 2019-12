Flexwerkers maken met scan meer kans op hypotheek

De kans dat zelfstandigen, oproepkrachten, mensen met een tijdelijk inkomen en andere flexwerkers een hypotheek kunnen krijgen wordt volgend jaar groter nu verschillende hypotheekverstrekkers de Arbeidsmarktscan gaan hanteren. Dat is een proef waarbij geldverstrekkers naast het huidige inkomen en het arbeidsverleden ook kijken naar het perspectief op de arbeidsmarkt en de kans op voldoende inkomen.

In de Arbeidsmarktscan worden vragen over opleidingsniveau, diploma, leeftijd, werkervaring, branche, beroep en regio gekoppeld aan beschikbare data over vacatures, langetermijnontwikkelingen van beroepen en de verwachte groei of krimp van de economie. Op basis van de antwoorden ontvangt de flexwerker een rapport dat gebruikt kan worden bij een hypotheekaanvraag. Het initiatief komt van negen geldverstrekkers, De Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Arbeidsmarktkansen.nl, De Hypotheekshop en de vereniging Hypotheken Data Netwerk.

De initiatiefnemers wijzen erop dat het aantal mensen met een flexibel dienstverband al jaren toeneemt. Met een arbeidsverleden korter dan drie jaar komen deze groepen vaak niet in aanmerking voor een hypotheek. Vooral jonge, goed opgeleide professionals vallen daardoor buiten de boot.