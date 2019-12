Flevoland lost Utrecht af als snelst groeiende regio

De economie van Flevoland groeit volgend jaar met 2,4 procent het meest, verwachten onderzoekers van ING. Groningen zal als enige licht krimpen, doordat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid.

De bevolking van Flevoland zal naar verwachting snel groeien en ook vaker de portemonnee trekken. Dat stimuleert de economische groei. Het helpt ook dat het goed gaat met de zakelijke dienstverleners in de provincie. Utrecht was dit jaar de snelstgroeiende provincie, maar deelt in 2020 volgens de onderzoekers de tweede plek met Zuid-Holland (1,8 procent groei).

In bijna alle provincies zal de economie naar verwachting groeien, mede doordat huishoudens meer consumeren. Vooral mensen met een baan gaan er in koopkracht op vooruit. Dat wordt het sterkst gevoeld in Utrecht, Noord-Holland, Flevoland en Noord-Brabant, omdat hier relatief veel mensen werken.