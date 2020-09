Fletcher neemt ook vijfde en laatste City Resort-hotel over

Fletcher Hotels, naar eigen zeggen de grootste hotelketen van Nederland, neemt ook het vijfde en laatste City Resort-hotel over. Met ingang van oktober gaat het Brabantse City Resort Mill, bekend van de bijbehorende Wellnessboot, verder onder de vlag van Fletcher. Daarmee heeft de hotelketen straks 103 hotels en 7 wellnesslocaties in handen.

Fletcher nam eerder al de City Resort-hotels in Leiden, Helmond, Oss en Sittard over. Na enkele zware maanden door de coronacrisis boekt de keten, mede door het recente zomerweer, weer „positieve resultaten”. Onlangs lijfde Fletcher tevens het Strandhotel in Renesse in en werden na maanden van voorbereiding de deuren geopend van het nieuwe nieuwe Fletcher Strandhotel in Haamstede.