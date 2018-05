Fitnessstart-up OneFit haalt miljoenen op

Fitnessstart-up OneFit heeft ruim 4 miljoen euro opgehaald om internationaal te kunnen uitbreiden. Ook wil het enkele jaren geleden door Serge Brabander en Camille Richardson opgerichte bedrijf het geld van deze nieuwe financieringsronde steken in productvernieuwing.

OneFit heeft een app waarmee mensen yoga- en fitnesslessen kunnen boeken bij meer dan zeshonderd studio’s en gyms. De onderneming is op dit moment in Nederland actief in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In Duitsland is OneFit al aanwezig in Keulen en Hamburg. Belangrijkste investeerder in deze nieuwe financieringsronde was INKEF Capital. Ook Peak Capital, dat in 2016 al investeerde, deed mee.