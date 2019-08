Fitnessapp OneFit fuseert met Duits bedrijf

Het bedrijf achter de Nederlandse sport- en fitnessapp OneFit gaat samen verder met de Duitse branchegenoot Urban Sports Club. Daardoor geven hun flexibele sportabonnementen straks toegang tot een netwerk van meer dan 10.000 partnerlocaties als sportscholen en yogastudio’s.

In Nederland blijft het merk OneFit bestaan, Urban Sports Club was hier nog niet actief. Nu richt OneFit zich in Nederland nog op de regio’s Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. De fusiedeal moet groei makkelijker maken. Op termijn zullen klanten met de mobiele app dus lessen kunnen reserveren en inchecken bij een groter aantal fitness- en yogastudio’s, outdoor workouts, zwembaden en andere sportmogelijkheden.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. OneFit wordt onderdeel van de Urban Sports Club-groep. De oprichters van de Duitse partij krijgen de leiding over het gecombineerde bedrijf, waar dan meer dan 400 mensen werken. De OneFit-oprichters krijgen wel leidende posities. Het kantoor in Amsterdam blijft ongewijzigd. De Duitse en Spaanse teams en producten van OneFit zullen overgaan op de naam Urban Sports Club.