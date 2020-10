Fitness en outdoor stuwen omzet Garmin

Navigatiebedrijf Garmin heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. Met name fitnesstrackers vonden gretig aftrek, maar ook gps-systemen voor wandelaars en kampeerders verkochten beter dan een jaar geleden. Door het coronavirus zijn mensen meer aan individuele sporten gaan doen en wordt er ook meer gewandeld in de natuur en gekampeerd in plaats van vakanties naar steden.

Divisies die het minder deden waren die waar systemen voor de auto-industrie en de luchtvaart worden gemaakt. Die sectoren hebben ook veel last van de gevolgen van de coronacrisis. De verkoop van systemen voor scheepvaartnavigatie groeide wel hard.

Garmin zag de omzet in de periode groeien tot 1,1 miljard dollar, tegen 934,4 miljoen dollar een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 313,4 miljoen dollar. De navigatiespecialist rekent voor heel het jaar op een omzet van rond de 4 miljard dollar.