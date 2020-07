Fitch: Suriname bijna in gebreke met schulden

Kredietbeoordelaar Fitch stelt dat Suriname in gebreke dreigt te blijven met het terugbetalen van zijn schulden. Tot dat oordeel kwam het ratingbureau nadat de regering in Paramaribo om uitstel van betalingen op bepaalde leningen in Amerikaanse dollars had gevraagd.

Fitch verlaagt zijn kredietoordeel van CCC naar C voor wat betreft leningen aan Suriname in buitenlandse valuta’s. Die score houdt in dat het land dicht bij een situatie is waarin het schulden niet kan afbetalen. Het ratingbureau verwacht dat Suriname binnenkort voor meer leningen om een schuldensanering zal vragen.

De afwaardering is een fikse tegenvaller voor de nieuwe regering van Chan Santokhi, die binnenkort aantreedt. Zijn partij VHP, die in een coalitie met andere partijen zal regeren, beloofde onder andere de overheidsfinanciën op orde te brengen en de enorme schuldenlast van Suriname terug te dringen. Door een afwaardering als die van Fitch wordt het lenen van geld alleen maar duurder, als er al bereidwillige kredietverstrekkers te vinden zijn. Het ratingbureau wijst er ook op dat onder de vorige regering van Desi Bouterse het huishoudboekje van Suriname is verslechterd.