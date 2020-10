Fitch somberder over financiële situatie Suriname

De kredietwaardigheid van Suriname moet weer worden verlaagd. Tot die conclusie is kredietbeoordelaar Fitch gekomen omdat de nieuwe Surinaamse regering er niet in slaagt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Fitch verlaagt de waardering van Suriname van „CC” naar „C”. Vorige week werd al duidelijk dat Suriname niet aan een maandelijkse rentebetaling voor een lening kan voldoen. Er moet eigenlijk rond de 25 miljoen dollar worden afgerekend, maar de staat heeft volgens de Surinaamse voorlichtingsdienst niet genoeg geld in kas.

In juli gaf Fitch Suriname al korte tijd het oordeel „RD”, oftewel „Restricted Default”. Toen leek het Zuid-Amerikaanse land even op de rand van faillissement te balanceren. Enkele dagen later zag de financiële situatie er al weer wat beter uit en kwam de ratingfirma weer met een opwaartse bijstelling tot „CC”.

De financiële problemen van Suriname worden mede veroorzaakt doordat de vorige regering van Desi Bouterse een groot deel van de overheidsinkomsten in onderpand heeft gegeven aan crediteuren. Ook verslechterde de financiële situatie van het land door de coronacrisis. De nieuwe regering van president Chan Santokhi heeft al laten weten in overleg te gaan met schuldeisers om een uitweg te vinden. Ook wordt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere internationale organisaties gewerkt aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek van het land.