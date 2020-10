Fitch houdt vertrouwen in kredietstatus Nederland

Kredietbeoordelaar Fitch tornt niet aan de kredietrating van Nederland. Het bureau houdt vast aan zijn AAA-beoordeling van de kredietwaardigheid van Nederland, het hoogst mogelijke rapportcijfer. De prognose houdt Fitch op stabiel.

Fitch wijst erop dat Nederland een flexibele, waarde toevoegende en open economie heeft. Verder noemt Fitch de Nederlandse economie effectief.

Door de coronacrisis zal de schuldpositie van Nederland wel stijgen boven het niveau dat een AAA-status rechtvaardigt, aldus Fitch. De kredietbeoordelaar wijst er echter op dat Nederland een sterke staat van dienst heeft op het gebied van gezond begrotingsbeheer. De kredietbeoordelaar denkt dat Nederland zijn schuldratio op de middellange termijn zal weten te stabiliseren of zelfs terugbrengen als de pandemie over zijn hoogtepunt is.

De coronapandemie werkt volgens Fitch ontwrichtend op de Nederlandse economie en de begrotingspositie. Zo kromp het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van dit jaar met 8,5 procent, na een krimp van 1,5 procent in het eerste kwartaal. Fitch zet de Nederlandse prestaties echter af tegen de eurozone en concludeert dat Nederland het op dat gebied beter dan gemiddeld doet. In de eurozone was de krimp van het bbp in het eerste en tweede kwartaal respectievelijk 3,6 en 12,1 procent.

Voor het hele jaar rekent Fitch op een krimp van het Nederlandse bbp van 5,1 procent. Daarna volgt een jaar waarbij sprake zal zijn van 3,4 procent groei. In 2022 zal de economische opleving 2,3 procent zijn. Wel wijst Fitch op de vele onzekerheden, zeker nu het coronavirus wereldwijd weer oplaait.

Verder rekent Fitch dat het begrotingstekort dit jaar op 7,5 procent uitkomt, tegen een overschot van 1,7 procent in 2019. Volgens een ontwerpbegroting zal volgend jaar sprake zijn van een tekort van 5,5 procent, aldus het kredietbureau.