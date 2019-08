Fitch houdt vast aan kredietoordeel Italië

Kredietbeoordelaar Fitch houdt aan zijn oordeel over de kredietwaardigheid van Italië. Volgens de firma kampt het land nog altijd met de nodige onzekerheden, onder meer op politiek vlak. Verder is de staatsschuld van het land hoog en blijft de bankensector relatief zwak. Al met al redenen voor Fitch om de rating BBB, met een negatieve outlook voor nu in de lucht te houden.

Het rapport van Fitch volgt kort op een hernieuwde crisis in de Italiaanse politiek. De vorig jaar gevormde coalitie van de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) van Luigi Di Maio is feitelijk uiteengevallen, omdat Salvini zijn vertrouwen heeft opgezegd en snel verkiezingen eist.

Fitch rept in het rapport niet specifiek op de oplopende politieke spanningen, maar wijst er in het algemeen op dat politieke onrust mogelijk negatief uitpakt voor toekomstige beoordelingen. De firma wijst verder ook op een aantal positieve punten. Het pensioenstelsel van de Italianen is nog altijd best duurzaam, vindt het ratingbureau.