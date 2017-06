Fitch blijft kritisch over opsplitsing Akzo

Kredietbeoordelaar Fitch blijft van mening dat de voorgenomen opsplitsing van AkzoNobel de kredietwaardigheid van het verf- en chemieconcern niet ten goede zal komen. Datzelfde geldt voor het extra dividend dat het bedrijf van plan is uit te keren.

Fitch waarschuwde in maart al voor risico’s die kleven aan de verzelfstandiging van de speciaalchemiedivisie. AkzoNobel presenteerde die stap als een alternatief voor een bod dat concurrent PPG Industries had uitgebracht. Ook over die beoogde fusie, die inmiddels is afgeketst, liet Fitch zich overigens kritisch uit.

De kredietbeoordelaar liet vorige maand al weten zijn rapportcijfer (BBB+) voor AkzoNobel kritisch onder de loep te nemen, met een verlaging als meest waarschijnlijke uitkomst. Dat standpunt herhaalde de firma maandag, nadat AkzoNobel vorige week had laten weten zijn splitsingsplan door te zetten.

Door de splitsing dreigen volgens Fitch twee kleinere, kwetsbaardere bedrijven te ontstaan. Met de speciaalchemietak wordt bovendien het deel van de onderneming verkocht dat het meest winstgevend is en het best bestand is tegen economische schommelingen.

Daar komt bij dat AkzoNobel de opbrengst van die verkoop wil uitkeren aan de aandeelhouders, bovenop een extra dividend dat voor later dit jaar in het vooruitzicht is gesteld. Dat komt de financiële kracht niet ten goede, denkt Fitch.

De kredietbeoordelaar wijst er daarnaast op dat de concurrentie van AkzoNobel en PPG niet stilzit. Branchegenoot Sherwin-Williams rondde vorige week de overname van Valspar af en is daarmee ’s werelds grootste producent van verf en coatings geworden. Het zal zeker niet de laatste overname zijn in de branche, voorspelt Fitch.