Fitbit-overname Google onder de loep om privacy

De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de beoogde overname door Google van Fitbit, een producent van stappentellers.

De mededingingswaakhond in Brussel is bezorgd dat de transactie de al dominante positie van de Amerikaanse techreus op de onlineadvertentiemarkt zou versterken door de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die Fitbit kan leveren, bleek dinsdag.

Google kondigde eind vorig jaar aan Fitbit over te willen nemen voor 2,1 miljard dollar. Dat Amerikaanse bedrijf maakt onder meer fitnesstrackers en slimme horloges waarmee niet alleen tijden van hardlooprondjes worden bijgehouden, maar bijvoorbeeld ook de hartslag.

Die informatie kan Google gebruiken voor de gepersonaliseerde advertenties die het mensen voorschotelt na een zoekopdracht. Met de gegevens van Fitbit zou het moeilijker worden voor concurrenten om de precisie van Googles advertentiediensten te evenaren, is uit verkennend onderzoek gebleken. De transactie zou de prijzen van advertenties verhogen en de keuzemogelijkheden van uitgevers en adverteerders beperken, vreest Brussel.

Datasilo

Google heeft al wel aangeboden bepaalde Fitbit-gegevens op te slaan in een aparte ‘datasilo’ en niet te gebruiken voor advertentiedoeleinden. Die oplossing is echter onvoldoende om de ernstige twijfels over de effecten van de overname duidelijk weg te nemen, aldus de Europese Commissie.

„Het gebruik van draagbare apparaten door Europese consumenten neemt de komende jaren naar verwachting aanmerkelijk toe”, zegt EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). „Dat zal hand in hand gaan met een exponentiële groei van data die deze apparaten genereren. Deze data geven inzichten in het leven en de gezondheidssituatie van de gebruikers van deze apparaten. Ons onderzoek is erop gericht zeker te stellen dat Googles controle van data verzameld door draagbare apparaten als gevolg van deze transactie de concurrentie niet verstoort.”

„Deze deal gaat over apparaten, niet over data”, schrijft Google in een reactie.