Fiscus vangt bot bij naheffing zwartspaarder

De erfgenamen van een vermeende zwartspaarder hoeven de aanslagen die de Belastingdienst hen oplegde, niet te betalen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat het bewijsmateriaal dat de fiscus in deze procedure aanvoerde, niet mag worden gebruikt.

In zijn uitspraak van dinsdag vernietigde het hof de naheffingen. De belastingaanslagen betroffen een vermogen van -omgerekend- ongeveer een miljoen euro.

De Belastingdienst had van een anonieme tipgever informatie gekocht, zoals namen en rekeningnummers van honderden Nederlanders die mogelijk heimelijk tegoeden hadden bij banken in Luxemburg. Het hof gaat ervan uit dat de tipgever de gegevens in handen kreeg door strafbare feiten te plegen, bijvoorbeeld diefstal. Op zichzelf is het niet verboden om te betalen voor bewijs dat afkomstig is uit een misdrijf, stelt het hof. De Belastingdienst had immers geen andere mogelijkheid om aan het bewijs te komen terwijl hij wel de taak heeft om belastingfraude te bestrijden.

Tegelijk moet de overheid zorgvuldig zijn en moeten belangen goed worden afgewogen. Volgens het hof had de Belastingdienst de rechter meer inzicht moeten geven in die afweging.

De fiscus had beter moeten onderzoeken of de tipgever een strafrechtelijk verleden had. Eveneens wilde de inspecteur van de Belastingdienst niet vertellen wat en hoe er aan de tipgever is betaald.

De gang van zaken druisde teveel in tegen de norm dat de overheid zelf ook behoorlijk moet handelen en crimineel gedrag -van de tipgever in dit geval- niet mag belonen.

Sinds 2017 kan Nederland financiële gegevens van bankrekeningen uitwisselen met het buitenland. Nederland heeft dit met 95 landen afgesproken in de ‘Common Reporting Standard’. De FIOD, de opsporingsdienst van de fiscus, startte in november 2017 een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren informatie te geven over hun vermogen bij buitenlandse banken. De inkeerregeling, waarbij ‘spijtoptanten’ alsnog hun buitenlandse vermogen konden aanmelden en zo mindering op de boete konden krijgen, is op 1 januari 2018 afgeschaft.