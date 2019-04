Fiscus test doorgeven info giften

De Belastingdienst onderzoekt of het automatisch doorgeven van giften door goede doelen aan de fiscus, helpt om belastingaangifte en controle te vereenvoudigen.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) van eind vorige maand aan de Tweede Kamer. De proef met enkele filantropische instellingen moet uitwijzen of gegevensuitwisseling de donateur helpt bij de belastingaangifte en bij controle door de dienst. Het „slimme invulscherm” is vergelijkbaar met de vooraf ingevulde gegevens over inkomen. Nu moeten belastingplichtigen nog zelf de giften die fiscaal aftrekbaar zijn, invullen.

Het idee stond als verbetering bovenaan de wensenlijst van een werkgroep waarin zowel belastingplichten als de Belastingdienst verbeteringen onderzochten voor giften aan zogeheten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Donateurs vullen gegevens over giften nogal eens verkeerd in. Daarnaast is het voor de Belastingdienst last om de giften aan de ruim 40.000 ANBI’s te controleren omdat contra-informatie ontbreekt.

Goede doelen zijn echter huiverig om informatie te delen, schrijft Het Financieele Dagblad maandag. Zij vrezen dat de bereidheid om te doneren afneemt als donaties automatisch bij de fiscus belanden.

Ontwikkelingshulporganisatie Woord en Daad staat in principe positief tegenover Snels plan. Wel zou bijvoorbeeld het opvragen van een burgerservicenummer van de donateur extra administratie met zich kunnen meebrengen voor de ANBI, zegt een woordvoerder.

Bij periodieke schenkingen voor vijf jaar –die een klein deel van de giften aan Woord en Daad vormen, maar wel de grootste bedragen betreffen–, zou dat geen probleem zijn, omdat dat nu al moet. Verder vraagt het doorgeven van privacygevoelige informatie ook de nodige zorgvuldigheid van de ANBI, aldus Woord en Daad.