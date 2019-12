Fiscus krijgt meer info in zaak Panama Papers

Twee zussen moeten de Belastingdienst alsnog informatie geven over geld dat in hun naam op de Britse Maagdeneilanden was gestald. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding. De fiscus kwam het bestaan van de trustfondsen via de zogenoemde Panama Papers op het spoor.

De trustfondsen werden opgezet door de stiefvader van de twee zussen, die zo een deel van zijn vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst hield. Opvallend is dat die stiefvader Jos van der Vorm is, die zelf jarenlang lid was van de Belastingkamer van de Hoge Raad.

De zussen hadden aangevoerd dat ze niets van het bestaan van de trustfondsen wisten en daarom ook niet meer informatie konden aanleveren. Bovendien zijn de trustfondsen inmiddels opgeheven.