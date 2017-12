Fiscus int minder erf- en schenkbelasting

De Belastingdienst heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar flink minder aan erf- en schenkbelasting binnengekregen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit door de verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting. Ook kampt de fiscus met vertraging bij de inning van deze vermogensheffingen.

Alles bij elkaar kon er voor 1,1 miljard euro worden geïnd. Dit is 15 procent minder dan in de eerste negen maanden van 2016. Over heel 2017 verwacht het ministerie van Financiën een opbrengst van 1,4 miljard euro, aldus het CBS.

Met ingang van dit jaar mag maximaal 100.000 euro belastingvrij worden geschonken voor uitgaven aan een eigen woning. Een paar jaar terug was er al eens een vergelijkbare regeling van kracht. Volgens de Algemene Rekenkamer kostte die regeling de schatkist ongeveer 1 miljard euro aan belastinginkomsten.

Dat de Belastingdienst met vertragingen kampt, kwam onlangs al naar buiten en leidde tot boze reacties in de Tweede Kamer. Vanwege computerproblemen kunnen aangiften van erfenissen niet automatisch worden verwerkt. Aanslagen worden daarom noodgedwongen met de hand gedaan.

Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel heeft al laten weten dat de inningsproblemen de schatkist dit jaar bijna een half miljard euro schelen. Het geld wordt de komende jaren alsnog geïnd en leidt niet tot een gat in de begroting, zo verzekerde Snel.