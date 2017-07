Fiscus drukt winst fietsenproducent Accell

Fietsenproducent Accell Group heeft in de eerste helft van het jaar fors minder winst gemaakt. Het moederbedrijf van onder meer Sparta, Batavus en Koga had te maken met extra kosten voor de nieuwe strategie en een eenmalige belastingtegenvaller in Noord-Amerika.

Accell was ongeveer 5 miljoen euro kwijt aan onder meer de verbetering van zijn webwinkel om zijn onlineverkopen aan te jagen. Verkopen via fietsenwinkels staan al geruime tijd onder druk. Daarnaast kreeg het bedrijf een tegenvaller van 3,8 miljoen euro te verwerken van de Amerikaanse fiscus.

Het bedrijf uit Heerenveen meldde een nettowinst over de eerste zes maanden van het jaar van 26,3 miljoen euro. Dat was bijna 23 procent minder dan een jaar eerder.

De omzet steeg een fractie naar 634 miljoen euro. Daarbij deden vooral de e-bikes het weer goed en werd ook goed verdiend aan onderdelen voor elektrische fietsen. De verkoop van reguliere fietsen kampte daarentegen opnieuw met tegenwind en deed het minder dan verwacht.

Vooral in Nederland en de Verenigde Staten worstelt Accell met de tanende verkopen via fietsenwinkels. De omzet in eigen land daalde met 10 procent en in de VS zelfs met 22 procent. In Duitsland - de belangrijkste afzetmarkt - stegen de opbrengsten juist met bijna 20 procent. Daar gingen vooral de elektrische mountainbikes erg hard.

Voor de tweede helft van het jaar rekent Accell op een onderliggend operationeel resultaat van rond het niveau van een jaar eerder (16 miljoen euro). De omzet zal wel stijgen.