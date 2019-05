FirstGroup zet Greyhound in de etalage

Vervoersbedrijf FirstGroup zet zijn Amerikaanse busdienst Greyhound in de etalage. Ook bekijkt het de mogelijkheden om de Britse busmaatschappij First Bus af te stoten, meldde het Britse concern donderdag bij de presentatie van cijfers over zijn gebroken boekjaar.

FirstGroup wil zich in de Verenigde Staten richten op zijn schoolbusdiensten, waar het afgelopen jaar meer winst op behaalde. Het bedrijf staat al enige tijd onder druk van zijn op een na grootste aandeelhouder, die om wijzigingen van de strategische koers vraagt.

Zelf heeft FirstGroup zorgen over zijn spoordivisie UK Rail, waar de rendementen tegenvallen. Het afgelopen boekjaar wist FirstGroup als geheel zijn omzet op te voeren, maar werd ook een klein verlies in de boeken gezet.