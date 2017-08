Fipronilcrisis hindert dierfokkerijen amper

Dierfokkerijen en leveranciers van stalsystemen en sorteermachines lijken geen grote schade op te lopen door de fipronilcrisis.

Dat hebben ze vooral te danken aan hun sterke internationale positie, meldde Het Financieele Dagblad (FD) eind vorige week. Nederlandse eierboeren daarentegen worden hard getroffen. Onder hen leidt de crisis mogelijk tot faillissementen.

Het FD benaderde onder meer dierfokbedrijf Hendrix Genetics in Boxmeer, samen met de Duitse EW Group, wereldmarktleider in het fokken van legkippen. Dat bedrijf zegt nauwelijks getroffen te zijn door de eiercrisis, die drie weken geleden uitbrak. De firma heeft een jaaromzet van 450 miljoen euro; slechts 1 procent van de omzet is gerelateerd aan Nederlandse legkippen.

Peter van Horne, een econoom gespecialiseerd in de pluimveesector, zei tegen het FD dat grote fabrikanten van stalsystemen, sorteermachines en transportsystemen weinig last zullen hebben van de (tijdelijk) afnemende eierproductie in Nederland. De maakbedrijven staan er internationaal gezien uitstekend op.

De twee bestuurders van het bedrijf ChickFriend die zijn opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal, zouden vandaag horen of ze vast blijven zitten of vrijkomen.

De mannen uit de gemeenten Barneveld en Zaltbommel worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.

De twee zijn donderdag opgepakt door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA onder leiding van het openbaar ministerie. Acht locaties in Nederland zijn doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen. Ook in België zijn doorzoekingen geweest.