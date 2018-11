FIOD: banken moeten meer doen tegen witwassen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. „Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit”, waarschuwt hij vrijdag in het FD.

Banken moeten volgens hem alerter zijn op de criminele geldstromen die door hun systemen lopen en die ook actief melden. „Dan kan het, in combinatie met de stille revolutie in opsporingsmethoden, snel gaan met de aanpak van witwassen. Dan schieten we op.” Van der Vlist zegt echter „mixed signalen” te ontvangen of banken hun taken in dit opzicht serieus nemen.

Maandag bleek uit een studie van de Universiteit Utrecht dat in Nederland jaarlijks voor ten minste 16 miljard euro aan crimineel geld wordt witgewassen. Begin september schikte ING in vier witwaszaken voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie.