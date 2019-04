Finse miljoenenorder voor Twentse techniek

Het Enschedese bedrijf BTG-BTL heeft in Finland een miljoenenklus in de wacht gesleept. De spin-off van de Universiteit Twente mag er samen met partners een pyrolysefabriek plaatsen. Daarmee kan olie worden gewonnen uit onder meer houtafval.

Het gaat in eerste instantie om de aanschaf van een in Nederland gemaakte prefabfabriek, waarmee 25 miljoen euro is gemoeid. Maar koper Green Fuel Nordic Oy heeft al aangegeven er nog drie te willen, waardoor de totale order uit zou komen op 100 miljoen euro.

De Twentenaren bieden een techniek waarbij grondstoffen, zoals zaagsel of bermgras, zonder zuurstof verhit worden tot ongeveer 500 graden Celsius, waardoor ruwe bio-olie ontstaat. De fabriek komt te staan naast een houtzagerij in Lieksa, ongeveer zes uur rijden ten noorden van Helsinki. De verwachte opening is in 2020.

De klus is goed voor zeker honderd banen in Nederland. Bij het project zijn ook het Enschede bedrijf Zeton en TechnipFMC uit Zoetermeer betrokken.