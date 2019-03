Financieringen en beleggingen van ASN zijn bijna klimaatneutraal

Het totaal van financieringen en beleggingen van ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen was in 2018 bijna volledig klimaatneutraal.

De investeringen met het toevertrouwde geld leverden nagenoeg (96 procent) net zoveel duurzame energie op als ze aan energieverbruik veroorzaakten. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen jaarresultaten van het financiële bedrijf, dat onderdeel vormt van de Volksbank. In 2017 lag de bovengenoemde verhouding op 79 procent. ASN was vorig jaar onder meer betrokken bij de financiering van vier grote windparken. Via extra leningen bij hypotheken maakt de bank energiebesparende maatregelen in de woning voor meer mensen toegankelijk.

„We tonen aan dat duurzaam bankieren werkt. Ik verwacht dat we als eerste bank ter wereld CO2-winst gaan boeken”, tekent directievoorzitter Arie Koornneef bij de resultaten aan.

Het aantal klanten van ASN nam in 2018 met bijna 5 procent toe, tot boven de 700.000. Het was de grootste groei in vijf jaar. Die vond vooral plaats in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. Het saldo op betaal- en spaarrekeningen steeg tot ruim 11,5 miljard euro.