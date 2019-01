Financieel plaatje voor iedereen beter in 2019, behalve voor de baas

Vrijwel alle werkenden in Nederland houden dit jaar onder de streep meer over. Dat komt vooral door verlaging van de belasting op inkomsten. Werkgevers leveren echter in. Met uitzondering van de bouwsector betalen ze meer sociale lasten voor hun personeel.

Het meest profiteren werknemers met een laag tot middelhoog inkomen, zo bleek donderdag uit gegevens van loonstrookverwerker ADP. Maar doordat het lage btw-tarief ook omhoog gaat, is het nog maar de vraag of werknemers in hun portemonnee daadwerkelijk meer overhouden.

Dat er op het loonstrookje in 2019 meer onder de streep overblijft, is vooral te danken aan een lagere belasting op inkomsten. Zo zijn er hogere heffingskortingen. Daarnaast dalen de belastingtarieven in de tweede en derde schijf, in opmaat naar de overgang naar de zogenoemde sociale vlaktaks.

Vooral werknemers met een modaal inkomen (2778 euro bruto) gaan er netto 56 euro per maand op vooruit. Bij hogere lonen vlakken de voordeeltjes wat af, omdat de arbeidskorting sneller wordt afgebouwd. Wie daarentegen drie keer modaal verdient haalt weer voordeel uit een lager toptarief voor belastingen.

Volgens algemeen directeur Martijn Brand van ADP betekent het hogere nettoloon niet per se dat we met z’n allen beter af zijn. „Hoewel de lonen stijgen, lopen ook de kosten voor de energie, boodschappen en de zorg op.”

Een gezin met modaal inkomen en twee kinderen bijvoorbeeld houdt door de hogere belasting op verbruik niets over van de stijging van het nettoloon. „Een groot deel van die netto-inkomsten eten ze op.” Wil zo’n gezin iets overhouden, dan moet het wel heel zuinig leven, voegt loonspecialist Dik van Leeuwerden daaraan toe.

Het nettoplaatje van de eenverdiener met een vergelijkbaar gezin, hebben de specialisten niet berekend. „In het algemeen zijn die wel slechter af dan een tweeverdienersgezin”, aldus Van Leeuwerden.

Addertje onder het gras

Een ander „addertje onder het gras” is de belasting op vakantiegeld en bijzondere beloningen, bijvoorbeeld een dertiende maand. De meeste werknemers moeten daar komend jaar meer van inleveren bij de fiscus. Zo betaalt iemand met een modaal inkomen 3 euro meer dan vorig jaar aan heffingen over deze beloningen. Bij twee keer modaal is dat meer dan 117 euro.

Werkgevers zijn overigens meer kwijt aan personeel. Dat komt door de stijging van bepaalde algemene bijdragen, zoals de werkgeversbijdrage voor zorgverzekeringen en werkloosheid.

Een opvallende uitzondering op het beeld betreft de bouwsector. Omdat de sectorpremie naar 0 procent daalt, worden werknemers in de bouw juist goedkoper. Dat voordeel kan wel oplopen tot 225 euro per werknemer per vier weken.

Overheidsinstellingen hebben daarnaast te maken met hogere pensioenlasten. Per ambtenaar kan dat maandelijks tot wel 160 euro extra kosten, stelt ADP.

Verder zien veel gepensioneerden hun uitkering in 2019 dalen. De pensioenen tot 1.750 euro vallen netto iets lager uit dan het afgelopen jaar. Personen met een uitkering vanaf 1.800 euro gaan er wel weer op vooruit, Zij profiteren van een lager belastingtarief.

Cao-lonen

In de onderzoekscijfers zijn overigens stijgingen in de cao-lonen niet meegenomen. De cao-lonen in Nederland kenden vorig jaar de sterkste stijging van de afgelopen negen jaar.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag gingen werknemers er gemiddeld 2,1 procent op vooruit. Daarmee lijken de lonen harder te zijn gestegen dan de inflatie, maar achter te lopen op de economische groei.

Over de ontwikkeling van consumentenprijzen heeft het CBS nog geen definitieve cijfers. Tot en met november was er in ieder geval sprake van een stijging van 1,7 procent. Volgens een recente schatting van het Centraal Planbureau (CPB) groeide de Nederlandse economie in 2018 met 2,6 procent.