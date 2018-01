Financieel directeur weg bij bouwer BAM

Financieel directeur Thessa Menssen vertrekt per 1 juli bij BAM. Dat besluit is volgens de bouwonderneming „met wederzijdse instemming” genomen, omdat de toekomstplannen van het bedrijf vragen om „een andere invulling” van de functie.

Menssen werd in oktober 2012 lid van de raad van bestuur van BAM en fungeert sinds januari 2013 als financieel directeur. Het bedrijf is op zoek naar een opvolger.

BAM kreeg vorige maand te maken met een grote tegenvaller bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Het bedrijf zag zich daardoor genoodzaakt de winstverwachting voor 2017 fors te verlagen. Het resultaat zal aanzienlijk lager uitvallen dan in 2016, waar aanvankelijk juist een verbetering was beloofd. De jaarcijfers staan voor 21 februari op de agenda.

Het was bepaald niet de eerste keer dat BAM de markt zo liet schrikken. De bouwonderneming uit Bunnik leed de afgelopen jaren vaker fikse verliezen op projecten waarop te laag was ingeschreven. Sinds topman Rob van Wingerden in 2014 aan het roer kwam, is hard gewerkt aan een betere risicobeheersing. Maar na de jongste tegenvaller is het vertrouwen bij beleggers weer ver te zoeken.