Financieel directeur Eneco kondigt vertrek aan

Financieel directeur Guido Dubbeld van Eneco kondigt zijn vertrek aan bij het energiebedrijf. Hij vindt het tijd voor een nieuw stap in zijn carrière en verlaat Eneco daarom per 1 april volgend jaar. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend.

Dubbeld is al negen jaar financieel directeur bij Eneco en werkt er in totaal achttien jaar. De raad van commissarissen van de onderneming betreurt zijn vertrek, maar begrijpt en respecteert dit.

Eneco kreeg in juli al een nieuwe bestuursvoorzitter in de persoon van As Tempelman. Hij kwam over van olie- en gasconcern Shell, waar hij leiding gaf aan het Aziatische onderdeel voor investeringen in gas. Zijn voorganger Ruud Sondag had eerder aangekondigd op te stappen, nadat de overname van Eneco door een consortium van de Japanse concerns Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power was afgerond.