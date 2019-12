Financieel directeur Britse Domino’s Pizza verongelukt

Financieel directeur David Bauernfeind van de Britse tak van Domino’s Pizza is tweede kerstdag verongelukt. Volgens het bedrijf gebeurde dat terwijl hij op vakantie was met zijn familie. Bauernfeind laat een vrouw en een dochter achter.

Domino’s Pizza Group, dat een notering heeft aan de Londense beurs, bestiert de restaurants van de keten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland en Liechtenstein. Ook heeft het bedrijf een meerderheidsbelang in het bedrijf dat de franchises in IJsland, Noorwegen en Zweden beheert en een minderheidsbelang in de onderneming die dat voor Duitsland en Luxemburg doet.

Het bedrijf gaat momenteel al door een leiderschapswissel. President-commissaris Stephen Helmsley vertrekt nog dit jaar en het bedrijf heeft ook al aangegeven op zoek te zijn naar een vervanger voor topman David Wild.