Financieel adviseur hoeft niet alles te volgen

Een financieel adviseur hoeft bij een consumptief krediet niet de rentewijzigingen door de bank in de gaten te blijven houden. Het is ook niet aan de adviseur om zelfstandig over het rentetarief met de bank te gaan onderhandelen, stelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid.

Het gaat om de zogeheten nazorgplicht van financieel adviseurs. Een consument had in een beroepszaak bij Kifid betoogd dat zijn adviseur gedurende de looptijd van een krediet te weinig zou hebben gedaan om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden.

Maar de nazorgplicht is in dit geval beperkt, oordeelt de commissie. „Het klopt dat de wet voorschrijft dat een adviseur een consument moet informeren over periodieke wijzigingen van de in rekening gebrachte rentetarieven. Echter, die verplichting geldt niet als de aanbieder, in dit geval de bank, die verplichting op zich neemt.”

De consument ontving rechtstreeks van de bank informatie over de gewijzigde rentetarieven. Er was in de loop der jaren wel regelmatig contact met de adviseur. Er is ook geprobeerd om het krediet te herfinancieren. Een poging daartoe mislukte evenwel omdat de consument andere kredietovereenkomsten was aangegaan, zonder advies en medeweten van de adviseur.