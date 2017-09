Financials opnieuw in kopgroep AEX

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak ging dinsdag opnieuw vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen in navolging van de positieve stemming op Wall Street. Beleggers durven meer risico te nemen, nu de zorgen over onder meer Noord-Korea wat zijn afgenomen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 525,39 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 814,23 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent.

In de AEX behoorden de financiële bedrijven Aegon, ING en ABN AMRO opnieuw tot de kopgroep met winsten tussen 0,6 procent en 1,2 procent. Sterkste stijger was zorgtechnologiebedrijf Philips met een plus van 1,4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 0,3 procent.

In de MidKap ging luchtvaartmaatschappij Air France-KLM aan kop met een winst van 2,8 procent. Bodemonderzoeker Fugro was de sterkste daler met een verlies van 0,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde Van Lanschot Kempen 1,4 procent. Rabobank heeft een belang van 9,74 procent in de vermogensbeheerder verkocht. De aandelen zijn geplaatst voor een prijs van 25,10 euro per stuk. Dat betekent een korting van bijna 5 procent op de slotkoers van maandag.

HeadFirst Source dikte op de lokale markt ruim 5 procent aan. De arbeidsbemiddelaar heeft in de eerste helft van 2017 naar eigen zeggen volop geprofiteerd van de eind vorig jaar afgeronde fusie tussen HeadFirst en Source. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat vielen fors hoger uit.

JD Sports maakte in Londen een koerssprong van bijna 9 procent. Het Britse moederbedrijf van de Nederlandse ketens Perry Sport en Aktiesport sloot de eerste helft van het jaar af met een recordwinst.

In Parijs won Crédit Agricole 0,5 procent. De Franse bank verkoopt een belang van 16,2 procent in Banque Saudi Fransi voor 1,5 miljard dollar aan Kingdom Holding, het investeringsbedrijf van de Saudische prins Alwaleed bin Talal.

Volkswagen klom 0,5 procent in Frankfurt. De autofabrikant wil uiterlijk in 2030 elektrisch aangedreven versies hebben van al zijn driehonderd modellen.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1974 dollar. Een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,1 procent tot 48,03 dollar. Brentolie verloor 0,3 procent tot 53,70 dollar per vat.