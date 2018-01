Financials in trek op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam wist woensdag het openingsverlies terug te dringen, dankzij winsten onder de banken en verzekeraars. Ook de andere Europese beursgraadmeters bleven dicht bij huis na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Maaltijdbezorger Takeaway werd lager gezet na een update over 2017.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 562,95 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 852,10 punten. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent en de DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent. Londen klom 0,1 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 3,5 procent. Het aandeel steeg een dag eerder nog ruim 10 procent na de aankondiging van de afsplitsing van de Amerikaanse tak Altice USA. De financiële bedrijven NN Group, ING, Aegon en ABN AMRO gingen aan kop met plussen van 0,5 tot 0,9 procent. Informatieleverancier RELX won 0,2 procent na een adviesverhoging door Goldman Sachs.

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM onderaan met een min van meer dan 4 procent. Arcadis behoorde tot de kopgroep met een plus van 0,4 procent. Het advies- en ingenieursbureau neemt het Britse software- en analyticsbedrijf Seams over voor een niet nader genoemd bedrag.

Bij de kleinere bedrijven verloor Takeaway.com ruim 3 procent. Het bedrijf ontving vorig jaar 38 procent meer bestellingen voor maaltijden dan in 2016. In Nederland liepen de bestellingen via Thuisbezorgd.nl met bijna een derde op, tot 27,4 miljoen. Takeaway zag de groei in de laatste drie maanden van 2017 iets afvlakken.

In Londen won Sainsbury 0,9 procent. De Britse supermarktketen denkt dat de winst over het lopende gebroken boekjaar iets hoger uit zal vallen dan de markt momenteel verwacht, mede dankzij recordverkopen in de kerstperiode. Taylor Wimpey zakte 3 procent. De huizenbouwer liet weten dat de resultaten in 2017 in lijn zullen liggen met de verwachtingen.

De euro was 1,1951 dollar waard, tegen 1,1925 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 63,51 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 69,18 dollar per vat.