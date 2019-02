„Financiën dwingen FNV tot kiezen acties”

Vakbond FNV kan komende jaren niet alle acties, stakingen en manifestaties uitvoeren die de achterban van de vakbond voor ogen heeft. Volgens een begroting waarop De Telegraaf de hand heeft kunnen leggen zullen „de directie en het bestuur nog kritisch moeten kijken naar de plannen in relatie tot het beschikbare budget”.

Het gaat om het ‘Offensief’ waarmee FNV de strijd wil aangaan met werkgevers en het kabinet op het gebied van flexwerk, marktwerking en aanbesteding en een eerlijk pensioen. Volgens de stukken moet de bond flink interen door het afnemende aantal leden.

FNV heeft aan de krant laten weten dat het strijdplan niet in gevaar is. „Hier wordt niet op bezuinigd. Er was altijd al 21 miljoen euro voor begroot. Iedereen mocht hiervoor plannen indienen, al die plannen bij elkaar tellen op tot 42 miljoen euro. Daar moet dus een keuze in gemaakt worden”, aldus een woordvoerder in De Telegraaf.

De banenreductie waar de bond al een tijdje aan werkt, zou verder op schema liggen. Dit jaar en volgend jaar verdwijnen er in totaal 250 banen bij FNV. Het gaat daarbij om personeel in ondersteunende en facilitaire diensten. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een sociaal plan.