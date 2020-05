Financiële steun voor ov-bedrijven om coronacrisis

Bedrijven in het openbaar vervoer krijgen een vergoeding van het kabinet wegens de coronacrisis. Koepelorganisatie OV-NL zegt dat bedrijven, het kabinet en medeoverheden overeenstemming hebben bereikt over een zogenoemde ‘beschikbaarheidsvergoeding’.

Trams, metro’s, treinen en bussen moeten vanaf 1 juni in principe weer volgens de normale dienstregeling rijden. Aan de andere kant wordt maar 40 procent van de capaciteit toegelaten, en blijven veel mensen nog steeds thuis werken. Het „financiële gat” dat daardoor ontstaat, wordt opgevuld, zegt voorzitter Pedro Peters van OV-NL.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) liet eerder aan de Tweede Kamer ook weten dat „bij de vraag van de overheid een beschikbaarheidsvergoeding hoort”. Volgens haar ministerie is er nog geen akkoord over een specifiek bedrag. Dat zal worden gebaseerd op de normale kosten van de ov-bedrijven, de misgelopen inkomsten en de extra kosten om de coronamaatregelen goed uit te voeren.

De partijen werken nu nog aan de regeling. Het streven is om het akkoord half mei rond te hebben. Maar „vanwege het grote maatschappelijke belang, zijn de ov-bedrijven bereid om alle voorbereidingen te doen in het vertrouwen dat snel overeenstemming wordt bereikt over de nadere uitwerking van de beschikbaarheidsvergoeding”, zegt Peters.