„Financiële situatie pensioenfondsen stabiel”

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in november gelijk gebleven aan die van oktober. Volgens onderzoeksbureau Aon kregen de pensioenfondsen vooral in de eerste weken van november tikken, maar zette daarna het herstel in.

Het vermogen van pensioenfondsen had vorige maand net als in oktober te lijden van onder onzekerheid op de aandelenmarkten, maar groeide aan het einde van de maand toch.

De gemiddelde dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, bleef desondanks steken op 107 procent. Dat komt door een daling van de rentes. Die zorgden ervoor dat de verplichtingen van fondsen stegen. Volgens de regels mag de dekkingsgraad niet te lang te laag zijn, anders dreigen maatregelen als pensioenkortingen.